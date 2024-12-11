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Dünya

İsrail'den Kraliçe Elizabeth itirafı: Bizi terörist olarak görüyordu

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Kraliçe 2. Elizabeth'in İsraillileri 'terörist olarak gördüğünü' ileri sürdü.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
İsrail'den Kraliçe Elizabeth itirafı: Bizi terörist olarak görüyordu
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Jewish News'te yer alan habere göre, İsrail'in 10. Cumhurbaşkanı Rivlin, Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

"BİZİ TERÖRİST OLARAK GÖRÜYORDU"

Burada yaptığı konuşmada Rivlin, Kraliçe Elizabeth ile ilişkilerinin "biraz zor geçtiğini" söyleyerek, "Kraliçe Elizabeth ile aramızdaki ilişki biraz zordu, çünkü o hepimizin ya terörist ya da teröristin çocuğu olduğuna inanıyordu." dedi.

Rivlin, Kraliçe Elizabeth'in uluslararası toplantılar dışında hiçbir İsrailli yetkilinin Buckingham Sarayı'na girmesine izin vermediğini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı, yeni İngiltere Kralı III. Charles'ın ise İsrail'e "her zaman dostça yaklaştığını" ifade etti.

Haberde ayrıca Kraliçe Elizabeth'in tahtta olduğu 70 yıl boyunca hiç İsrail'i ziyaret etmediğine dikkat çekildi.

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