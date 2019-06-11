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İsrail'den Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin temyiz başvurusuna ret

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait büyük gayrimenkullerin Yahudi yerleşimciler tarafından satın alınmasına karşı yapılan temyiz başvurusunu reddetti.

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İsrail Yüksek Mahkemesinin kararında söz konusu gayrimenkullerin eski Kudüs Rum Ortodoks Patriği Irenaeus ile Yahudi yerleşimciler arasında yapılan anlaşma gereği satıldığına işaret edildi.

Eski Patrik Irenaeus'un yetkileri konusunda şüpheye mahal olmadığı ve İsrail hükümeti tarafından 2004'te patrikliğinin tanındığı vurgulanan kararda, "Irenaeus'un atamasına ilişkin iddialar da reddedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Temyiz başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak Patrikhanenin, varlıkların gelirlerinin hesaplarına aktarılmadığına ilişkin iddiaları ispat etmeyi başaramaması gösterildi.

Mahkemenin kararında ayrıca, Patrikhanenin Yahudi yerleşimciler ile yaptığı sözleşmelerin doğru olmadığına ilişkin açılan bir dizi davadan, Kilise Konsili'nin onayını alamadığı gerekçesiyle vazgeçtiği ve sadece rüşvet iddialarına yoğunlaştığı belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan gayrimenkulleri satın aldığı belirtilen Yahudi yerleşimci Ateret Cohanim adlı dini-siyonist yapı, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gayrimenkulleri 1996'da milyonlarca dolar karşılığında satın aldığını duyurmuştu.

Eski Şehir bölgesindeki Yafa Kapısı'nın girişindeki Hazreti Ömer Meydanı'nda bulunduğu belirtilen gayrimenkullerin, 30 odalı Imperial Oteli ile 12 odalı Petra Oteli ve hemen yanındaki devasa bir bina olduğu ifade ediliyor.

- PATRİKHANEYE AİT GAYRİMENKULLERİN SATILDIĞI 2005'TE FARK EDİLDİ

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait gayrimenkullerin satıldığının 2005'te fark edilmesi, dönemin Kudüs Rum Ortodoks Patriği Irenaeus'un azledilmesine yol açmış ve Filistinliler nezdinde büyük bir kargaşaya neden olmuştu.

O dönem Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, satışın büyük bir yolsuzluk ve rüşvet durumu olduğunu, Kilise Konsili'nin onayı olmaksızın gerçekleştiğini iddia etmiş, yapılan sözleşmeleri iptal edeceğini vadetmişti.

Bunun üzerine Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinin sözleşmelerin iptali için 2018'de Kudüs Merkezi Mahkemesine taşıdığı dava Ateret Cohanim lehine sonuçlanınca kararın temyizi için bu kez İsrail Yüksek Mahkemesine başvurulmuştu.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden İsrail Yüksek Mahkemesinin temyiz başvurusunu reddetmesi üzerine şu ana kadar açıklama yapılmadı.

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