İsrail’den Kudüs’te etnik temizlik
Terör devleti İsrail, Trump yönetiminin ‘Yüzyılın Anlaşması’ maskesiyle Filistin’e dayattığı işgal planını fiilen devreye soktu. Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 70 ev, iş makineleriyle yıkıldı.
Terör devleti İsrail, Trump yönetiminin Filistin’e dayattığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ isimli sözde barış özde ihanet planını fiilen uygulamak için düğmeye bastı. İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs’te Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri dozerlerle yerle bir etti.
‘HER ŞEYİ KAYBETTİM’
İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına kararı verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı. Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon giderek artarken, İsrail’e ait iş makineleri şu ana kadar 70 binayı yıktı. El Cezire’ye konuşan evi yerle bir edilen 37 yaşındaki Filistinli Fadi El Vahaş, “Bu evi taş üstüne taş koyarak inşa ettim. Filistin devletinden izin almıştım. Burada yaşamak benim hayalimdi. Şimdi her şeyimi kaybettim” dedi. İşgalcilerin yıkımına Filistin devleti ve direniş örgütlerinden sert tepki geldi. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik başlattığı yıkımları ‘etnik temizliğin bir parçası’ olarak nitelendirdi.
OSLO’YA AYKIRI
Oslo Barış Anlaşması’na göre binaların bunduğu bölgenin Filistin devletine ait olduğuna dikkat çeken Milhim, “İsrail sonradan inşa edilen Ayrım Duvarı’na yakınlığı bahanesiyle binaları yıkıyor” dedi. Filistin Devlet Başkanlığı da, “Yıkımlar sözde Yüzyılın Anlaşması’nın parçası” değerlendirmesini yaparken, Hamas da konu hakkındaki açıklamasında “İşgalci İsrail, sistematik bir şekilde Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmek istiyor” ifadelerine yer verdi.
Dünya sessizce izliyor
Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te işgalci İsrail’in giriştiği yasa dışı yıkımları dünya sessizce izledi. İşbirlikçi BAE, Mısır, Suudi Arabistin, Bahreyn gibi ülkeler hiçbir açıklama yapmadı. Avrupa Birliği ise cılız bir sesle İsrail’i yıkımları durdurmaya çağırdı.
İşgalciler Kushner'e hazırlık yapıyor
İşgalci İsrail’in Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği yıkımın ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in ay sonu gerçekleştireceği ziyaret öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Amerikan basınında yer alan haberlerde, İsrail-Filistin sözde barışının mimarı olan Kushner’in Arap dünyasını Yüzyılın ihanetine ikna etmek için kapsamlı bir Ortadoğu turuna çıkacağı öğrenildi. İhanet planında yer alan 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için yola çıkacağı belirtilen Kushner’in İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceği ifade edildi.
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