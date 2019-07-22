Terör devleti İsrail, Trump yönetiminin Filistin’e dayattığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ isimli sözde barış özde ihanet planını fiilen uygulamak için düğmeye bastı. İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs’te Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri dozerlerle yerle bir etti.

‘HER ŞEYİ KAYBETTİM’

İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına kararı verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı. Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon giderek artarken, İsrail’e ait iş makineleri şu ana kadar 70 binayı yıktı. El Cezire’ye konuşan evi yerle bir edilen 37 yaşındaki Filistinli Fadi El Vahaş, “Bu evi taş üstüne taş koyarak inşa ettim. Filistin devletinden izin almıştım. Burada yaşamak benim hayalimdi. Şimdi her şeyimi kaybettim” dedi. İşgalcilerin yıkımına Filistin devleti ve direniş örgütlerinden sert tepki geldi. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin evlerine yönelik başlattığı yıkımları ‘etnik temizliğin bir parçası’ olarak nitelendirdi.

OSLO’YA AYKIRI

Oslo Barış Anlaşması’na göre binaların bunduğu bölgenin Filistin devletine ait olduğuna dikkat çeken Milhim, “İsrail sonradan inşa edilen Ayrım Duvarı’na yakınlığı bahanesiyle binaları yıkıyor” dedi. Filistin Devlet Başkanlığı da, “Yıkımlar sözde Yüzyılın Anlaşması’nın parçası” değerlendirmesini yaparken, Hamas da konu hakkındaki açıklamasında “İşgalci İsrail, sistematik bir şekilde Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmek istiyor” ifadelerine yer verdi.