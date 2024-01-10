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Dünya

İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulundu!

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde, İsrail'den Lübnan'a yanıcı madde pompalamak için kullanılan 5 hortum tespit edildi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 15:18 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulundu!
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Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile gerçekleştirilen sınır devriyesi sırasında, İsrail'den Lübnan'a doğru uzanan hortumlar bulundu.

Yanıcı madde pompalamada kullanılan hortumlardan 3'ünün Lübnan'ın güneyindeki Lebunne beldesi, 2'sinin de Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarında tespit edildiği aktarıldı.

Lübnan ordusu ile UNIFIL askerlerinin hortumları sökmeye çalıştığı sırada İsrail tarafından ateş açıldığı ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır üzerinde çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu daha önce Lübnan tarafındaki ağaçlık ve ormanlık bölgelere füze ve uzun süre yanabilen fosfor bombası fırlatmıştı.

İsrail'in fırlattığı bombalar nedeniyle Lübnan'da 40 bin zeytin ağacının yandığı bildirilmişti.

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