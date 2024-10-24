İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2367
  • EURO
    37,0817
  • ALTIN
    3008.49
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 3 ölü
Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 3 ölü
ABONE OL

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı El-Hadir kasabasında bir evi vurdu. Saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail hava araçları bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu bugün insansız hava aracı (İHA) ile Beyrut'un doğusundaki Kahhale beldesi yolunda bir aracı vurmuş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.