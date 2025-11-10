İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2326
  • EURO
    48,8808
  • ALTIN
    5569.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Birçok nokta hedefte
Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Birçok nokta hedefte

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Birçok nokta hedefte
ABONE OL

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Katrani, Burguz, Reyhan, Mahmudite bölgeleri ile Refi Dağı'nı hedef alan İsrail savaş uçakları, doğudaki Baalbek bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesi ve Şaara köyü çevresini de bombaladı.

Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise İsrail'in saldırıları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef almış, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

  • İsrail hava saldırısı
  • Lübnan
  • Ordu saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.