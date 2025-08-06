İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6995
  • EURO
    47,4789
  • ALTIN
    4403.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Nebatiye kenti hedef alındı
Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Nebatiye kenti hedef alındı

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ilişkin ordudan açıklama yapılmazken, İsrail basını, saldırıların Hizbullah'ın 'askeri altyapısı' olarak nitelendirilen hedeflere yönelik olduğunu iddia etti.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Nebatiye kenti hedef alındı
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, bir dizi hava saldırısıyla, Litani Nehri yakınlarındaki Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef aldı.

İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Deyr Seryan'da meskun mahallin yanında bulunan araçlar ile iş makineleri için kullanılan bir garajı bombaladı.

Saldırılarda yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Deyr Seryan'a ikinci bir saldırı düzenlemesi nedeniyle itfaiye ve ambulans ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı.

İsrail savaş uçakları Deyr Seryan beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda havadan ve karadan füzeler gönderdi. Deyr Seryan beldesinin yanı sıra El-Kantara beldelerinin çevresine yönelik şiddetli saldırılar düzenlendi.

Öte yandan, İsrail basınından Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarının Hizbullah'ın "askeri altyapısı" olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik olduğunu iddia etti. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

ORDUDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.