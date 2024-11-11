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Dünya

İsrail'den Lübnan'a ilişkin 'katliama devam' kararı!

İşgalci İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'da Hizbullah ile devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'hedeflerine ulaşılıncaya kadar' ateşkes yapılmayacağını söyledi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a ilişkin 'katliama devam' kararı!
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Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne süren Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.

Katz, Lübnan'daki saldırılara ilişkin ise, "savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti.

Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı öne sürülmüştü.

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