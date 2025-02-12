İsrail'den Lübnan'a işgal talebi!

Lübnan'ın LBCI televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi için tanınan sürenin uzatılmasını talep ettiği kaydedildi.

İsrail'in, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nden Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerdeki çekilme sürecinin 28 Şubat'a kadar uzatılmasını istediği ifade edildi.

Lübnan yönetiminin ise İsrail'in çekilme süresinin 28 Şubat'a kadar uzatılması talebini "kesinlikle reddettiği" kaydedildi.

Öte yandan Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde de, İsrail yönetiminin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için tanınan sürenin uzatılması amacıyla ABD'ye başvurduğu belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Washington'un "şimdilik" İsrail'in çekilmesi için tanınan süre olan 18 Şubat'a sadık kalınmasından yana olduğu kaydedildi.

- İSRAİL ÇEKİLME SÜRECİNİ DAHA ÖNCE UZATMIŞTI

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.

