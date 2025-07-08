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Dünya

İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Lübnan'ın güneyindeki El-Babiliyye kentine saldırı düzenledi. Bir aracın hedef alındığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 22:45 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail, Babiliyye kentinde bir araca İHA saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İSRAİL'İN İHLALLERİ SÜRÜYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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