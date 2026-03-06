İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0809
  • EURO
    51,2616
  • ALTIN
    7268.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den Lübnan'a şiddetli hava saldırıları
Dünya

İsrail'den Lübnan'a şiddetli hava saldırıları

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyösü ve Lübnan'ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

AA6 Mart 2026 Cuma 08:04 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a şiddetli hava saldırıları
ABONE OL

İsrail, Beyrut'un güney banliyösünde Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Harik bölgelerini hedef aldı.

Özellikle Sahil Hastanesi çevresi ile el-Camus ve el-Meşrefiyye bölgelerinin etkilendiği söz konusu hava saldırıları nedeniyle binalarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu ve yangın çıktı.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde Nabatiyye, Beysariyye, Tebnin, Kafrşuba, Cebşit, Vadi Zebkin ve Mezra Hilta, doğusunda ise Bekaa bölgesindeki Derus kasabasına hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini açıklamıştı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.