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Dünya

İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'da Sayda şehrinin güneyindeki Tebne bölgesine hava saldırısı düzenledi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 13:08 - Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Sayda'ya bağlı Beysariyye beldesi yakınlarındaki Tebne bölgesine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusu tarafından vurulan bölgeden şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarılırken, paylaşılan görüntülerde bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusunun saldırdığı Tebne bölgesi, Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

Saldırı sonrası henüz ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 67 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı.

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