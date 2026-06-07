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Dünya

Katil ateşkes dinlemiyor! İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

İşgalci İsrial ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

AA7 Haziran 2026 Pazar 15:18 - Güncelleme:
Katil ateşkes dinlemiyor! İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
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AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail uçakları ön uyarı yapmadan Bayrut'un güenyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

Öte yandan İsrail'a ait insansız hava araçları öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuşu gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulunmuştu.

  • İşgalci İsrail
  • Beyrut
  • Hava Saldırıları

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