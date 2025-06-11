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Dünya

İsrail'den 'Madleen' kararı! 8 aktivist gözaltında tutulacak

İsrail mahkemesi, uluslararası sularda alıkonan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisindeki 8 aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
İsrail'den 'Madleen' kararı! 8 aktivist gözaltında tutulacak
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İsrail hukuk örgütü Adalah'den yapılan açıklamada, Ramle kentindeki Givon isimli tutukevindeki göç mahkemesinin, dün gece 8 aktivist için gözaltı kararı vermesinin "hukuk dışı" olduğu vurgulandı.

Mahkemenin, sınır dışı edilmedikleri takdirde aktivistlerin 8 Temmuz'da yeniden duruşmaya çıkartılması kararı aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin zorla müdahale ederek el koyduğu teknedeki 12 kişiyi alıkoymasının "uluslararası hukuk kapsamındaki temel hakların ihlali" olduğu vurgulandı.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan aktivistlerin İsrail'e girmeye çalışmadıkları, planlanan rotalarının Sicilya'dan başlayarak uluslararası sular üzerinden doğrudan Gazze'ye, yani Filistin devletinin karasuları olduğu vurgulandı.

Serbest bırakılması istenen 8 aktivistin ya Gazze'deki insani yardım görevlerine devam etmek üzere Madleen'e ya da ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Adalah avukatlarının yaptığı itirazı reddeden göç mahkemesinin kararında ise Gazze Şeridi'ne yönelik deniz ablukasının İsrail hukukuna göre yasal olduğu ve gönüllülerin bunu bilerek ihlal etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

İsrail'in gözaltında tuttuğu aktvistlerin, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan ise Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olduğunu duyuruldu.

Gazze'ye giden insani yardım gemisi Madleen'den alıkonulan 12 insan hakları aktivistinden dördü dün sabah ülkelerine gönderilmişti.

Sunulan "sınır dışı evraklarını" imzalamayı reddeden aktivistlerden 8'i ise Ramle kentindeki Givon isimli tutukevinde göç mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı.

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