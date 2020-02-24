star.com.tr 24 Şubat 2020 Pazartesi12:19 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:24

İranlılar Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ABD hava saldırısında öldürülmesi sonrası, İran ve bağlı / yakın gruplar intikam yeminleri etti.



İran ve taraftarları, Kasım Süleymani'yi öldüren saldırı nedeniyle sadece saldırıyı gerçekleştiren Washington'a değil, aynı zamanda İsrail'e de öfkeli. İranlılar, İsrail'in ABD'ye bu operasyonda yardımcı olduğunu ileri sürüyor.

İsrail'den intikam alacağını söyleyen Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırına Süleymani heykeli dikti. İsrail'in kuzey cephesi komutanı General Amir Baram, İran'a bağlı Şii bir milis olan Hizbullah ile ilgili, 'İsrail'e karşı kullanılacak hassas silahlar tedarik etme ve silahlanma çabaları devam ediyor." dedi. açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Süleymani'nin öldürülmesinin 40. günü anma prıgramında konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD'nin para ve mallarının boykot etme çağrısının yanı sıra, ABD'yi yeni bir silah kullanmakla tehdit etti.

CESARET EDEMEZLER

Nasrallah'ın tehditlerini Sputnik İnternational'dan Elizabeth Blade'e değerlendiren Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Eyal Zisser, 'Başkan Trump korkmuyor. Nasrallah ipi germeye devam ederse, Süleymani'nin kaderini paylaşacağını biliyor.' ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in Hizbullah'tan korkmaması gerektiğini belirten Zisser, bu tehditlerin hafife alınmaması gerektiğini de ekliyor. Zisser'a göre Hizbullah, dünyaya dağılmış bireysel destekçileri olan DEAŞ'ın aksine, bir çete değil, bir yarı ordudur.

HER ZAMAN HAZIRIZ

Daha önce İran ve Hizbullah'ın tehditleri ile ilgili açıklamalrda bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kuzey Cephesi eski komutanı Yossi Peled, İsrail'in Müslüman ülkelerle çevrili olduğunu belirtmişti. Peled, 'Öngörülemeyen bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden her zaman teyakkuz halindeyiz, her zaman etrafımızda olup bitenleri takip ediyoruz. Aksi takdirde dokunulmazlığımız olmazdı.' ifadelerini kullanmıştı.

Peled'e göre, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kabiliyetine rağmen bir savaş başlatmayacağına emin.

Hizbullah militanlarının 2 İsrail askerinin cesetlerini kaçırması 2006 yılında İsrail ile askeri bir çatışmaya yol açmıştı. Bunun üzerine Lübnan 2006'da ciddi bir darbe aldı. İsrail kuvvetleri 125 binden fazla evi yıktı ve birçoğu sivil binden fazla insanı öldürdü.

Bir aylık savaş Lübnan sivil altyapısında ciddi bir yıkıma neden oldu ve zararın 2,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İSRAİL'E GÖRE HİZBULLAH SALDIRABİLİR Mİ?

Birincisi, grup hala Suriye savaşında yer almakta ve Esed rejiminin iktidarda kalmasını sağlamak için 10 bin kadar savaşçı gönderdi.

İkincisi, ABD'nin Hizbullah'a uyguladığı yaptırımlar finansal yeteneklerini kısıtlamaya devam ediyor. Ve son olarak, Ekim 2019'da halkın hükümet ortağı Hizbullah'ın yolsuzluğu konusundaki hayal kırıklığı sonucu başlayan Lübnan protestoları... Bu etkenler Hizbullah'ın İsrail' e karşı bir cephe açması konusunda pasif duruma getirdi.