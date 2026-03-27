  • İsrail'den ''öngörümüz yanlış çıktı'' itirafı: Bize karşı kara harekatına hazırlanıyorlar
Dünya

İsrail'den ''öngörümüz yanlış çıktı'' itirafı: Bize karşı kara harekatına hazırlanıyorlar

Soykırımcı İsrailli bir subay, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki kara harekatına karşı ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu ve İsrail ordusunun zayıf noktalarını analiz ettiğini söyledi. Bölgedeki altyapıya ilişkin öngörülerinin yanlış çıktığını itiraf eden İsrailli subay, ' Oradaki herkesin Hizbullah ile bir bağı var. Silahları avlulardaki çukurlarda veya evlerin çatılarında saklıyorlar.' ifadelerini kullandı.

AA27 Mart 2026 Cuma 16:22
İsrail'den ''öngörümüz yanlış çıktı'' itirafı: Bize karşı kara harekatına hazırlanıyorlar
İsrail gazetesi Maariv, adını açıklamadığı bir ordu subayının, Lübnan'ın güneyinde sahadaki duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmelerini aktardığı röportajını yayınladı.

Çatışmalara katılan İsrail ordu birliklerinin her gün Hizbullah'ın yeni savunma hatlarıyla karşılaştığını belirten subay, Hizbullah'ın sadece savunma yapmadığını, aynı zamanda "manevra birliklerini" (kara operasyonuna katılan askerleri) takip etmesine imkan veren özel birimler kurduğunu ifade etti.

Hizbullah'ın taktik değiştirdiğine dikkati çeken İsrailli subay, şunları kaydetti:

"Arazi çok karmaşık. Düşman, 2024 yılındaki operasyondan biraz daha farklı bir yöntemle hareket ediyor. Çok sayıda insansız hava aracı (İHA) kullanıyorlar ve birliklerimize yönelik dik kavisli füzeler fırlatıyorlar."

Hizbullah'ın önceki tecrübelerinden yararlanarak kara harekatına hazırlandığını belirten İsrailli subay, Hizbullah'ın İsrail ordusunun geçmişteki savaş yöntemlerini incelediğini ve özellikle ordunun zayıf noktalarını analiz ettiğini ifade etti.

Bölgedeki altyapıya ilişkin öngörülerinin yanlış çıktığını itiraf eden İsrailli subay, şu ifadeleri kullandı:

"2024'teki operasyonundan ardından daha az altyapı göreceğimizi sanıyordum ama yanılmışım. Köylerin içinde evleri birbirine bağlayan tüneller ve yeraltı alanları bulduk.

Hizbullah son birkaç ay içinde bölgeye çok büyük miktarda silah ve patlayıcı taşıdı. Oradaki herkesin Hizbullah ile bir bağı var. Silahları avlulardaki çukurlarda veya evlerin çatılarında saklıyorlar."

Lübnan'daki kara harekatına ilişkin faaliyetler için bir zaman sınırı bulunmadığını belirten İsrailli subay, Hizbullah direnişçilerinin İsrail birliklerinin konumunu bildiğini ve bunun Hizbullah'ın bölgede aktif bir gözetleme ağına sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İsrailli Tabur Komutanı, "Saldırıya geçtik ama onlar bizi bekliyorlardı. Hazırlıklılar ve savaşmaya geliyorlar." ifadesini kullandı.

