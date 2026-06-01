İsrail'den Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Lübnan hamlesi! İran: ABD' ile mesaj alışverişi durdu

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından ateşkes şartlarının tartışılmaya devam ettiği süreçte tansiyon yeniden yükseldi.

İRAN, ABD İLE MESAJ ALIŞVERİŞİNİ DURDURDU

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD ile mesaj alışverişini durdurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtildi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Kuveyt'te konuşlu ABD kuvvetlerini hedef alan 2 İran balistik füzesi başarıyla engellendi" denildi.

İran basını: İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle müzakereler kapsamında ABD'yle olan mesaj alışverişini durdurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 4'ü petrol tankeri 15 geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in Lübnan'daki suçlarını sürdürmesinin İran askeri güçleri açısından "kabul edilemez" olduğu uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, herhangi bir cephede yaşanacak ihlalin ateşkesin bütünüyle ihlali anlamına geleceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması için gösterilen çabalara tam destek verdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Nükleer konularda harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Nükleer dosyasının detaylarına ilişkin henüz bir müzakere yapılmadı. Bu aşamada, önceliğimiz savaşı sona erdirmek" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'yi İran ile yapılan ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, "Deniz ablukası ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaş suçlarını artırması, ABD'nin ateşkese uymadığının açık kanıtıdır. Her seçimin bir bedeli vardır ve fatura eninde sonunda ödenir. Her şey yerine oturacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD saldırılarına yönelik misillemelere tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) açıklamasını eleştirerek, "AB'nin, İran'ın komşu ülkelerdeki üslerden başlatılan ABD saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını suçlayan açıklaması, seçici ahlaki öfkenin ders niteliğinde bir örneğidir; ikiyüzlü ve sorumsuzdur" dedi.

BBC, incelediği uydu görüntülerinin, İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu.

06:55 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu.

06:23 Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

00:10 Londra merkezli Iran International basın kuruluşu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiğini öne sürerken, İranlı yetkililer söz konusu iddiaları yalanladı.