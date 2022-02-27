İsrail'den Putin'e arabuluculuk teklifi

AA 27 Şubat 2022 Pazar 16:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 16:07

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Bennett telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Putin, Bennett'e "Donbas'taki askeri operasyon" ile ilgili bilgi verdi.

Putin, muhatabına Rus heyetinin, Belarus'un Gomel kentinde bulunduğunu ve Ukraynalı yetkililerle müzakereler için hazır olduğunu aktararak, "Ukrayna tarafının bu konuda tutarlı olmadığını ve bu fırsattan yararlanmadığını" ifade etti.

Görüşmede Bennett, Putin'e Ukrayna'da askeri eylemlerin durdurulması amacıyla arabuluculuk teklifinde bulundu.

İki taraf, Rusya ve İsrail arasındaki iletişimin çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.