İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Dünya

İsrail'den Putin'e arabuluculuk teklifi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif ettiği bildirildi.

AA27 Şubat 2022 Pazar 16:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 16:07
ABONE OL

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Bennett telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Putin, Bennett'e "Donbas'taki askeri operasyon" ile ilgili bilgi verdi.

Putin, muhatabına Rus heyetinin, Belarus'un Gomel kentinde bulunduğunu ve Ukraynalı yetkililerle müzakereler için hazır olduğunu aktararak, "Ukrayna tarafının bu konuda tutarlı olmadığını ve bu fırsattan yararlanmadığını" ifade etti.

Görüşmede Bennett, Putin'e Ukrayna'da askeri eylemlerin durdurulması amacıyla arabuluculuk teklifinde bulundu.

İki taraf, Rusya ve İsrail arasındaki iletişimin çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.