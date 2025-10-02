İsrail'den saldırı: İki mühendis hayatını kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in El-Curmuk- El-Hardali otoyolunda bir aracı hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit oldu, 1 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de saldırıda hayatını kaybedenlerin bölgedeki hasarı tespit etmeye giden Ahmed Saad ve Mustafa Rızık adlı iki mühendis oldukları kaydedildi.



İsrail'e ait İHA'nın dün, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.



İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.



Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.



Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.



Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

