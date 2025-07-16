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Dünya

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! ABD: Taraflarla konuşuyoruz

Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yönelik defalarca hava saldırıları düzenleyen İsrail savaş uçakları Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. Saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığı bildirilirken ABD Dışişleri Bakanlığı 'İsrail'in saldırılarından derin endişe duyuyoruz. Tüm ilgili taraflarla konuşuyoruz. Çatışmanın durmasını istiyoruz.' açıklaması geldi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
İsrail'den Şam'a hava saldırısı! ABD: Taraflarla konuşuyoruz
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

OLAY

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

  • İsrail saldırı
  • ABD endişe
  • Şam saldırı

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