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Dünya

İsrail'den Şam'a hava saldırısı!

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
İsrail'den Şam'a hava saldırısı!
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Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 15.10'da Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri yönünden fırlatılan 2 füzeden birini düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

  • hava saldırısı
  • Suriye
  • başkent Şam

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