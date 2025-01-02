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Dünya

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Rejime ait karargah hedef alındı

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Tel Şehim Tepesi'nde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Rejime ait karargah hedef alındı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çöken Baas rejimi güçlerince daha önce askeri karargah olarak kullanılan bir nokta, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırı sonrası başkentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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