İsrail’den savaş güdümlü suikast!

Filistinli direniş örgütü İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu’l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, emrin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan geldiği vurgulanarak, “İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad’ın komutanı Beha Ebu’l Ata’yı hedef aldık” ifadesi kullanıldı.

OKULLAR TATİL

Ebu’l Ata’nın ‘saatli bir bomba’ olarak nitelendirildiği açıklamada Filistinli Komutan’ın geçen yıl Gazze’den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019’da Sderot festival alanı ile 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot’a roket atılmasından sorumlu olduğu savunuldu. Kudüs Seriyyeleri de saldırıda Ebu’l Ata ve eşinin öldüğünü doğruladı. Direnişçilerin işgal güçlerine karşılığı sert oldu. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale “Savaşa gidiyoruz. Netanyahu, suikastla tüm kırmızı çizgileri aştı” derken, Kudüs Seriyyeleri İsrail’i onlarca roketle hedef aldı. Tel Aviv’in şehir merkezi, Yarkon ve Dan bölgelerinin 50 roketle vurulduğu hava saldırıları sonrası İsrail, 2014’ten bu yana ilk defa okulları tatil etti.

DEVLET TERÖRÜ

Tel Aviv hükümeti sabah erken saatlerde güvenlik kabinesini toplarken, işgal güçleri öğleden sonra Gazze’yi bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye yönelik hava saldırılarında 7 sivilin şehit olduğunu duyurdu. Filistin yönetimi de İslami Cihad Komutanı Ebu’l Ata’nın İsrail tarafından öldürülmesini kınadı. Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, “İsrail’in işlediği suçların ve Gazze’de yeni bir savaşa neden olabilecek tırmandırmasının durdurulması için acilen uluslararası müdahalede bulunulmasını talep ediyoruz. Bu, planlanmış bir cinayet ve İsrail’in gerçekleştirdiği devlet terörüdür” dedi. Öte yandan İsrail’in İslami Cihad’a yönelik ikinci suikastı ise başarısız oldu. İşgal ordusunun İslami Cihad Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri’nin Şam’daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Accuri yerine oğlu hayatını kaybetti.