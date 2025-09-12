İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında dikkat çeken sevkiyat gerçekleşti. Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemlerinin bir kısmı geçtiğimiz günlerde Limasol Limanı üzerinden Ada'ya getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, geniş askeri araçların güvenlik önlemleri altında limandan ayrılarak Ada'nın iç bölgelerine doğru hareket ettiği görüldü.

GKRY yetkilileri ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

GKRY SAVUNMA BAKANI PALMAS, BARAK MX'İN YERLEŞTİRİLECEĞİ YERLERİ AÇIKLAMIŞTI

GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas daha önce yaptığı açıklamalarda, Doğu Akdeniz'deki değişen jeostratejik dengelere dikkat çekmiş, hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulamıştı. Palmas, Barak MX sistemlerinin Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne yerleştirileceğini açıklamıştı.

Rum basınında geçtiğimiz yıl Barak MX sistemlerinin 2025'in ortalarında teslim edileceği yönünde haberler çıkmıştı.