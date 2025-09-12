İSTANBUL 27°C / 21°C
Dünya

İsrail'den sessiz sedasız teslimat! Hava savunma sistemleri Güney Kıbrıs'a ulaştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemlerinin bir kısmı, geçtiğimiz günlerde Limasol Limanı üzerinden Ada'ya getirildi. Rum basınında yer alan haberlere ilişkin GKRY yetkilileri ise resmi bir açıklama yapmadı.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 19:29 - Güncelleme:
İsrail'den sessiz sedasız teslimat! Hava savunma sistemleri Güney Kıbrıs'a ulaştı
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında dikkat çeken sevkiyat gerçekleşti. Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemlerinin bir kısmı geçtiğimiz günlerde Limasol Limanı üzerinden Ada'ya getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, geniş askeri araçların güvenlik önlemleri altında limandan ayrılarak Ada'nın iç bölgelerine doğru hareket ettiği görüldü.

GKRY yetkilileri ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

GKRY SAVUNMA BAKANI PALMAS, BARAK MX'İN YERLEŞTİRİLECEĞİ YERLERİ AÇIKLAMIŞTI

GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas daha önce yaptığı açıklamalarda, Doğu Akdeniz'deki değişen jeostratejik dengelere dikkat çekmiş, hava savunmasının güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulamıştı. Palmas, Barak MX sistemlerinin Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü ile Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne yerleştirileceğini açıklamıştı.

Rum basınında geçtiğimiz yıl Barak MX sistemlerinin 2025'in ortalarında teslim edileceği yönünde haberler çıkmıştı.

