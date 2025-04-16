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Dünya

İsrail'den skandal hazırlık! Yaklaşan katliamı böyle duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi Gazze Şeridi'nden çekilmeyeceklerini belirterek işgalin devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Katz, Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmeyeceğini belirtti.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
İsrail'den skandal hazırlık! Yaklaşan katliamı böyle duyurdu
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'ye hiçbir insani yardımın girmeyeceğini belirtti. Katz ayrıca İsrail ordusunun, Suriye ve Lübnan'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte olduğu gibi İsrail ordusu temizlenen ve ele geçirilen bölgeleri tahliye etmiyor. Ordu, Lübnan ve Suriye'de olduğu gibi Gazze'de düşman ile İsrail yerleşimleri arasında tampon görevi görecek şekilde güvenlik bölgelerinde kalmaya devam edecek. Şu ana kadar yüz binlerce kişi tahliye edildi ve bölgenin yüzde 10'luk kısmı güvenlik bölgesine eklendi" ifadelerini kullandı.

Katz ayrıca Mısır'ın ilk kez "Hamas'ın silahsızlandırılmasını" müzakere masasına getirdiğini vurguladı.

"GAZZE'YE HİÇBİR İNSANİ YARDIM GİRMEYECEK"

Katz, "İsrail'in politikası açıktır, Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyecektir. İnsani yardımların Gazze'ye girmesini engellemek, Hamas'a karşı en önemli baskı araçlarından biridir" ifadelerini kullandı. Katz, yardım girişinin ilerleyen dönemlerde özel şirketlerle yapılabileceğini belirtti.

GAZZE'YE 6 HAFTADAN FAZLA SÜREDİR YARDIM GİRMİYOR

İsrail güçleri, geçtiğimiz ay tek taraflı olarak ateşkesi sona erdirmesinin ardından son haftalarda Gazze'nin geniş bölgelerini ele geçirmişti. İsrail Savunma Bakanı Katz'ın işaret ettiği "tampon bölge", Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 30'unu kapsıyor.

İsrail, 6 haftadan daha fazla süredir Gazze'ye her türlü yardım girişini engelliyor.

LÜBNAN VE SURİYE'DEKİ İŞGALİ DE SÜRDÜRÜYOR

İsrail, Kasım ayında Hizbullah ile sağlanan ateşkesin ardından Lübnan'ın bazı bölgelerinden de çekilmeyi reddetmiş, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından da Suriye'nin güneyinde tampon bölge oluşturmuştu.

  • Israil Savunma Bakanı
  • Gazze Şeridi
  • İnsani Yardım

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