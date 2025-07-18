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Dünya

İsrail'den skandal karar: Filistinlilerin mülklerine el konulacak

Soykırımcı İsrail'de Ultra Ortodoks partilerden Agudat Israel'in mensubu olan Kudüs İşleri ve Yahudi Mirası Bakanı Meir Porush'un, istifasından yalnızca bir gün önce Doğu Kudüs'teki Filistin mülklerini hedef alan çarpıcı bir karar aldığı ortaya çıktı.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 22:49 - Güncelleme:
İsrail'den skandal karar: Filistinlilerin mülklerine el konulacak
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Porush, kararı Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının Meclis gündemine getirilmemesi nedeniyle istifa etmeden bir gün önce (16 Temmuz) aldı.

Kararı "Silsile Caddesi'ndeki (Mescid-i Aksa'ya çıkan Silsile Mahallesi) Mülklerin Kamulaştırılması" başlığıyla Yahudi Mahallesi Geliştirme ve Yenileme Şirketi CEO'su Herzl Ben-Ari'ye yazdığı mektupla duyuran Porush, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Toprak İdaresinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin 1967'de İsrail halkına iade edilmesinin ardından aldığı karar gereğince Yahudi Mahallesi'ndeki tüm mülkler kamulaştırılarak Yahudi Mahallesi Geliştirme ve Yenileme Şirketi'ne devredildi."

Porush ayrıca, Silsile Caddesi'ndeki mülklerle ilgili kamulaştırma kararının, kamulaştırma haritasında yer almasına rağmen bugüne kadar uygulanmadığını iddia etti.

Kararda hangi mülklerin müsadere edileceği belirtilmemiş olsa da Filistinlilere ait bu bölgedeki mülklerin mülkiyeti Eyyubi, Osmanlı ve Memlük dönemlerine kadar uzanıyor.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, Yahudileştirme politikalarının en çok uygulandığı bölgelerden biri olarak kabul ediliyor.

Agudat Israel Partisinden "Kudüs İşleri ve Yahudi Mirası Bakanı" Meir Porush, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Degel HaTorah Partisi'nin ardından Birleşik Tevrat Yahudiliği ittifakını oluşturan Agudat Israel Partisi üyelerinin de koalisyondan istifa edeceğini duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise sunulan istifaların 48 saat içinde yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

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