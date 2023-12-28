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Dünya

İsrail'den skandal karar: Yasa dışı yeni 1839 Yahudi yerleşim birimi için ihale açtı

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtığı bildirildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
İsrail'den skandal karar: Yasa dışı yeni 1839 Yahudi yerleşim birimi için ihale açtı
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İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için 25 Aralık'ta üç ihale açtı.

Buna göre Kudüs'teki Scopus Dağı'nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi'nde 1039, Doğu Kudüs'ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi yerleşim biriminde de 300 konut inşa edilecek.

Açıklamada, söz konusu adımın Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme dalgasının bir parçası olduğu ve hükümetin mevcut durumu istismar ettiği kaydedildi.

İsrail'de aşırı sağcı partilerin koalisyonuyla oluşturulan Binyamin Netanyahu hükümeti, yönetime geldiği günden bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim inşasına hız veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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