İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü.

Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLİYOR

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara işgalini genişletmek amacıyla bölgeye yeni bir tümen sevk etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 Lübnan askerinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde stratejik konumu, doğal kaynakları ve zengin su rezervlerinin yanı sıra Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na yakınlığıyla öne çıkan Arkub bölgesi; İsrail'in saldırıları ve işgal tehdidi altında bulunuyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesine baskın düzenleyerek bir kişiyi alıkoydu.

Mısır, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara harekatını şiddetle kınadığını duyurdu.

07.10 İsrail'in, başkent Beyrut'un güney banliyösü (Dahiye) ile Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

05.09 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

04.15 Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi.

01.24 Lübnan Hizbullahı, dün sabahtan bu yana İsrail'in kuzeyini, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri ve Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail araçlarını ve askerlerini hedef alan 23 operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.

00.59 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2 Mart'tan bu yana hava, deniz ve karadan saldırılar düzenledikleri Lübnan'a yönelik yeni saldırı planlarını onayladı.

00.47 İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, İsrail'in Lübnan'a karadan bir saldırı yapmasının yıkıcı insani sonuçları olabileceği ve uzun süreli çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.