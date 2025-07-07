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Dünya

İsrail'den Suriye'de ''Devrim Muhafızları'' baskını!

İşgalci İsrail ordusu, Suriye'de 'Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu' iddia ettiği bazı kişileri gözaltına aldı.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye'de ''Devrim Muhafızları'' baskını!
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İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine düzenlediği baskında "İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu" iddia ettiği bazı kişilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyindeki Kavdana bölgesine gece baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne bağlı olduğu iddia edilen bir "hücrenin hedef alındığı" öne sürüldü.

İsrail askerlerinin baskında Kudüs Gücü'yle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü kişileri gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişi sayısı veya götürüldükleri yer ile ilgili detaylar paylaşılmadı.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da da Suriye'nin güneyine baskın düzenleyerek Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir "hücredeki" bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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