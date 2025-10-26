İSTANBUL 22°C / 19°C
Dünya

İsrail'den Suriye'de gerilimi artıracak adım

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail ordusu, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalında ilerliyor.

AA26 Ekim 2025 Pazar 14:57 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye'de gerilimi artıracak adım
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail ordusu, Kuneytra ilindeki El Rezaniye ve Seyda El Hanut köylerine girdi.

Habere göre, İsrail ordusu, dört askeri araçla El Rezaniye ve Seyda El Hanut köyleri arasında askeri bir kontrol noktası kurdu.

Ayrıca İsrail güçlerine ait bir birlik, Kuneytra'nın kuzey kırsalında Hadr ile Trence beldeleri arasındaki yola doğru ilerleme kaydetti.

Birkaç askeri araç ve üç tanktan oluşan bir başka İsrail askeri konvoyu da El Samedaniye ve El Şarkiyye köyleri istikametine doğru ilerledi.

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail ordusu, Kuneytra ili kırsalında işgalini genişletiyor.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak, ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

  • İsrail ordusu
  • Kuneytra ilçesi
  • Suriye işgali

