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Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Tartus ilinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 07:22 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları
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Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıların sürdüğü ve rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürüldü.

İsrail ve Şam yönetiminden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus illerinde birden fazla askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 16 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

Tartus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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