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Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları sürüyor. Ülkenin batısındaki Lazkiye kentinin Ceble ilçesine düzenlenen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 23:42 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye göre, İsrail, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesine bağlı Zama Köyü'nü vurdu.

Yerel kaynaklar hava saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lazkiye bölgesinde uluslararası ve İsrail deniz seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturduğu iddia edilen silah deposunun hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıda, Lazkiye bölgesinde karadan havaya füzelerin de hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, bölgede hareket serbestisini korumak için faaliyet göstermeye devam edeceği" kaydedilerek İsrail'in Suriye'ye saldırılarının süreceği mesajı verildi.

Baas rejiminin devrilmesinden sonra Suriye topraklarına sık sık hava saldırıları düzenleyen İsrail, Suriye devletinin egemenliğine aykırı bir şekilde ülkenin güneyinin silahtan arındırılmış bölge olmasını ve sözde tehdit durumunda saldırı düzenleyebilmek için hava sahasında özgürlük talep ediyor.

ABD İLE YAKINLAŞMA İSRAİL'DE RAHATSIZLIK UYANDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı, Şam yönetimine karşı eleştiriler getiren İsrail'de rahatsızlık uyandırmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da Suriye TV'ye verdiği röportajda, İsrail ile ABD arasında olan ilişkilerin din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı olduğunu dile getirerek, "ABD'nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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