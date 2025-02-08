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Dünya

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Hamas'a ait silah deposu hedef alındı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Deyr Ali beldesindeki bir hedefe hava saldırısı düzenledi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Hamas'a ait silah deposu hedef alındı
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Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde "Hamas'a ait bir silah deposunun" hedef alındığı iddia edildi.

Silahların İsrail'e karşı kullanılacağının tespit edildiği öne sürülen açıklamada, "Hamas'ın başını çektiği Filistinli grupların" Suriye topraklarında da faaliyet gösterdiği iddia edildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

  • Israil saldiri
  • Suriye hedef
  • Deyr Ali

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