  İsrail'den tarihi itiraf! Türkiye karşısında köşeye sıkıştılar: Şansımız azalıyor
Dünya

İsrail'den tarihi itiraf! Türkiye karşısında köşeye sıkıştılar: Şansımız azalıyor

Türk askerinin Suriye ve Gazze'deki varlığını en büyük tehdit unsuru olarak görmeye devam eden İsrail'de dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Jerusalem Post'un haberine göre, ABD ile yapılan görüşmelere dair bilgi sahibi bir İsrailli kaynak, Tel Aviv'in Ankara'nın Suriye ve Gazze'ye yönelik hamleleri karşısında 'hayır' deme hakkının tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 20:19 - Güncelleme:
İsrail'den tarihi itiraf! Türkiye karşısında köşeye sıkıştılar: Şansımız azalıyor
İsrail merkezli gazetenin haberine göre, İsrail'in Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli projelere dahil olmasını engelleme şanslarının giderek azaldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Suriye'de hem de Gazze'deki geçici güvenlik gücünde söz sahibi olmak istediğini yazan gazete, Türkiye'nin Gazze'ye herhangi bir müdahalesini engellemeye çalışan İsrail'in seçeneklerinin ise artık sınırlı durumda olduğunu belirtti.

"TRUMP'A 'HAYIR' DEME SAYISININ BİR SINIRI VAR"

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetleri arasında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelere bilgi sahibi bir kaynak, "İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda Trump'a 'hayır' deme sayısının bir sınırı var. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar düşkün olduğunu herkes biliyor ve İsrail'in Gazze'deki Türk güçlerine 'hayır' demesinden sonra, geriye kaç 'hayır' hakkı daha kalacağı sorusu ortaya çıkıyor" dedi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında dün bir görüşme daha gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Suriye, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı.

