8 Kasım 2025 Cumartesi
  • İsrail'den Türkiye itirafı: Netanyahu'nun hesaplarını bozdu
Dünya

İsrail'den Türkiye itirafı: Netanyahu'nun hesaplarını bozdu

İsrail basını, Türkiye'nin bölgedeki etkisine dair bir analiz yayınladı. 'Erdoğan artık uluslararası sahnenin vazgeçilmez bir aktörü' değerlendirmesi yapılan yazıda, Türkiye'nin Gazze'den Suriye'ye, Körfez'den Ukrayna'ya kadar kritik krizlerde belirleyici bir güç hâline geldiği aktarıldı. Türkiye'nin adımlarıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hesaplarını bozduğu vurgulandı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 08:28
ABONE OL

İsrail medyasında Türkiye analizleri gündemin birinci maddesi olmaya devam ediyor. Son olarak İsrail merkezli N12 televizyonu Ankara'nın Gazze'deki etkisine dair bir analiz yayınladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve diplomatik hamleleri ile uluslararası denklemi etkilediği vurgulandı.

"Erdoğan artık uluslararası sahnenin vazgeçilmez bir aktörü" değerlendirmesi yapılan yazıda Türkiye'nin Gazze'den Suriye'ye, Körfez'den Ukrayna'ya kadar kritik krizlerde belirleyici bir güç hâline geldiği aktarıldı.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Erdoğan'ın Arap dünyasının vicdanını temsil ettiği yorumunda bulundu.

Türkiye'nin adımlarıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hesaplarını bozduğu vurgulandı.

ALTAY TANKI VURGUSU

Öte yandan İsrail merkezli Israeldefense'e göre Türkiye uzun süredir devam eden yerli tank geliştirme projesinin en somut sonucunu elde ederek yeni Altay ana muharebe tankını resmen hizmete aldı.

Yerli savunma sanayiinin ürünü olan Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı kabiliyetlerinde önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

