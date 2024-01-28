İsrail'den ülkelere skandal çağrı... Yardımları kesmelerini istedi

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA'yı "silahlı Hamas mensuplarına sığınak sağlamakla" suçladı.

İsrailli bakan, "ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere, personelinin 7 Ekim olaylarına karışması nedeniyle UNRWA'ya fon sağlamayı durdurdu. Daha fazla ülkeyi bu çabalara katılmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın yönetiminin görevden alınması ve faaliyetlerine ilişkin kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini savunan Katz, "Gazze'nin yeniden inşası sürecinde, UNRWA'nın yerini gerçek anlamda barış ve kalkınmaya adanmış kuruluşların alması gerektiğini" iddia etti.

İsrail'in, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya iştirak ettiği yönündeki suçlamalarının ardından ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere ajansa sağlanan yeni fonun geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

UNRWA, 26 Ocak'ta, bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını bildirmişti.

Filistin ise UNRWA'ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırmış, bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtmişti.