İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5601
  • EURO
    30,5414
  • ALTIN
    1776.74
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail'den UNESCO'ya tepki: Reddediyoruz

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Filistin ve Gazze'deki mevcut duruma ilişkin aldığı karara tepki göstererek “reddettiğini” duyurdu.

AA10 Kasım 2023 Cuma 23:10 - Güncelleme:
İsrail'den UNESCO'ya tepki: Reddediyoruz
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun 42. Genel Konferansı'nda Filistin ve Gazze'deki mevcut durumun etkileri ve sonuçları kapsamında UNESCO'nun yetkileri hakkındaki karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNESCO'nun Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı kararın "tek taraflı" olduğu ileri sürülen açıklamada, İsrail'in bu kararı "tiksintiyle karşılayarak reddettiği" kaydedildi.

Açıklamada, UNESCO'nun, "aşırılıkçı hükümetlerin ve terörizmi destekleyenlerin hizmetinde" olduğu ve "temel gerçeklerin çarpıtılması ve katliamların inkar edilmesi konusunda işbirliği yaptığı" iddia edildi.

UNESCO oturumunda Gazze'de öldürülen siviller için saygı duruşunda bulunulmasına da tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yalnızca Filistinli kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan UNESCO, doğası gereği ahlaki zafiyeti olan kendisinden ve tartışmalarından utanması gereken bir kuruluştur."

Bakanlık, İsrail'i destekleyen ülkelere ve önerdiği değişiklikler için ABD'ye teşekkür etti.

  • UNESCO kararı
  • İsrail tepkisi
  • Filistin-Gazze durumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.