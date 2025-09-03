İSTANBUL 31°C / 22°C
Dünya

İsrail'den UNIFIL'e tehlikeli saldırı! Bölgeye 4 el bombası atıldı

BM Barış Gücü, Lübnan'ın güneyinde görev başındayken İsrail ordusunun 4 el bombasıyla doğrudan hedef alındığını belirtti.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
İsrail'den UNIFIL'e tehlikeli saldırı! Bölgeye 4 el bombası atıldı
UNIFIL'in Telegram hesabından, Lübnan'ın güneyinde yoldaki barikatları temizleyen görev güçlerine yönelik İsrail saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordusuna ait dronlar, dün sabah, Mavi Hat çevresindeki BM mevzilerine erişimi engelleyen barikatları temizleyen UNIFIL barış güçleri yakınına dört el bombası attı." ifadesi kullanıldı.

Bu saldırının, 27 Kasım 2024'te uygulamaya konulan ateşkes anlaşmasından bu yana UNIFIL personeli ve mülklerine yönelik "en ciddi saldırılardan biri" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun attığı el bombalarından birinin BM personelinin 20 metre; diğer 3'ünün ise 100 metre uzağına düştüğü, dronların daha sonra Mavi Hattın güneyine döndüğü kaydedildi.

UNIFIL personelinin Lübnan'ın güneyindeki Mervahin köyü yakınında yol temizleme çalışması yapacağının İsrail ordusuna önceden bildirildiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırının ardından güvenlik sebebiyle dünkü çalışmaların askıya alındığı aktarıldı.

BM barış güçleri ve mülklerini tehlikeye atan ve yetkili görevlerine müdahale eden hiçbir eylemin "kabul edilemez" olduğu ve 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu ifade edildi.

BMGK tarafından verilen görevleri yerine getiren barış gücü personelinin güvenliğini sağlamanın İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğu belirtildi.

- UNIFIL'İN KURULUŞU VE 1701 SAYILI KARAR

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

  • BM Barış Gücü
  • İsrail saldırısı
  • Lübnan

