İsrail'den ''uyuyakaldık'' itirafı: Türkiye bölgesel aktör haline geldi

İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından N12, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisini mercek altına aldığı haberinde, İsrail'in bu süreçte yetersiz kaldığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

"Büyük Türkiye vizyonu sınırımızda hayata geçiyor, İsrail ise nöbette uykuya dalıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Ankara'nın sahadaki hamlelerinin yalnızca Suriye dengelerini değil, İsrail'in uzun vadeli güvenliğini de doğrudan etkilediği vurgulandı.

N12'nin analizine göre, Türkiye Suriye'de askeri varlığını genişletiyor ve Şam yakınlarında büyük bir askeri üs kurmayı planlıyor.

Bunun yanı sıra petrol sahaları, madenler ve limanlar gibi stratejik ekonomik alanlar üzerinden ülke genelinde etkisini artırarak kalıcı bir nüfuz alanı oluşturuyor.

İSRAİL'E KARŞI YENİ BASKI HATTI

Haberde, Başkan Erdoğan'ın "Büyük Türkiye" vizyonunun merkezinde Suriye'nin yer aldığı, bu stratejinin ise İsrail açısından Golan'dan Gazze'ye uzanan çok cepheli bir baskı hattı oluşturabileceği ifade edildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel lider konumuna taşımayı hedeflediği, Arap-İsrail çatışmasında belirleyici bir aktör olma isteğini gizlemediği aktarıldı.

N12'ye göre Ankara, son yıllarda savunma ve taarruz kapasitesine ciddi yatırımlar yaptı. Türkiye'nin NATO üyeliği ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelebilecek olası siyasi destek, Ankara'ya ek bir hareket alanı ve özgüven sağlıyor.

GAZZE SENARYOSU KRİTİK EŞİK OLARAK GÖRÜLÜYOR

İsrail merkezli kanal, Erdoğan'ın stratejisinin Gazze'de kurulması gündeme gelen uluslararası istikrar gücü (ISF) üzerinden test edileceğini öne sürdü.

Trump'ın Türk askerlerinin Gazze'ye konuşlanmasına onay vermesi halinde, bunun Erdoğan açısından İsrail'e karşı önemli bir siyasi kazanım olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Böyle bir gelişmenin, İsrail'in hem Gazze'de hem de Suriye'de askeri hareket serbestisini ciddi şekilde sınırlayabileceği belirtildi.

"TÜRKİYE, İRAN'DAN DAHA BÜYÜK TEHDİT OLABİLİR" YORUMU

N12'nin değerlendirmesinde, Türkiye'nin ABD ve Avrupa nezdindeki diplomatik ağırlığı sayesinde İsrail karşıtı bir eksenin lideri haline gelme potansiyeline sahip olduğu savunuldu. Bu durumun, Ankara'yı İsrail açısından İran'dan bile daha tehlikeli bir bölgesel aktör konumuna getirebileceği yorumu yapıldı.

TRUMP–NETANYAHU HATTINDA BELİRSİZLİK

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'la ilişkilerinin giderek zayıfladığı ifade edildi. Trump'ın Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinin arttığı, bölgedeki birçok liderin Netanyahu'yu güvenilir bir ortak olarak görmediği ve İsrail'in "sınırsız hareket özgürlüğü"nün önümüzdeki dönemde kısıtlanabileceği ileri sürüldü.