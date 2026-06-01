İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9015
  • EURO
    53,4464
  • ALTIN
    6620.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den vatandaşına şiddet ve gözaltı: Ülkeyi durduracağız
Dünya

İsrail'den vatandaşına şiddet ve gözaltı: Ülkeyi durduracağız

Soykırımcı İsrail'de zorunlu askerlik uygulamasına karşı çıkan Ultra Ortodoks Yahudilerin protestoları büyüyor. Batı Kudüs başta olmak üzere birçok kentte yolları kapatan Haredilere polis ses bombalarıyla müdahale ederken, göstericiler hükümete ve zorunlu askerlik kararına sert tepki gösterdi. Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınması nedeniyle 'ülkeyi durduracağız', 'bu sadece başlangıç' ve 'ölürüz de orduya katılmayız' sloganları attı.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 20:33 - Güncelleme:
İsrail'den vatandaşına şiddet ve gözaltı: Ülkeyi durduracağız
ABONE OL

Batı Kudüs'ün önemli kavşaklarından Hamitarim Köprüsü'nde bir araya gelen göstericiler, dün Beyt Şemeş'te 9 Haredi'nin gözaltına alınmasını ve zorunlu askerliği protesto etti.

Harediler, yolu trafiğe kapatarak araçların geçişini engelledi, Batı Kudüs'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

İsrail polisi, göstericilerin arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polisler yolu kapatan göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınması nedeniyle "ülkeyi durduracağız", "bu sadece başlangıç" ve "ölürüz de orduya katılmayız" sloganları attı.

Israel Hayom gazetesi, Batı Kudüs'te çıkan olaylarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde gösterilerin Batı Kudüs'le sınırlı kalmadığı, İsrail'in kuzeyindeki Safed, güneyindeki Netivot ve orta kesimindeki Bnei Brak'ta da yüksek katılımlı gösteriler düzenlendiğini kaydetti.

Haberde, Bnei Brak'taki gösteride, protestocuların ana yolları ve demiryolunu geçişlere kapattığı bildirildi.

Öte yandan, Beit Şemeş'te karakolu basan 8 Haredi'nin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Dün, Beit Şemeş kentinde bir Haredi'nin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanması üzerine bölgedeki karakol Haredilerin saldırısına uğramıştı.

İsrail polisi, polis merkezini basan Haredileri engellemek için ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

  • İsrail
  • Ortodoks yahudiler
  • İsrail Haredi
  • İsrail zorunlu askerlik

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.