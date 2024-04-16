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Dünya

İsrail'den Yahudi yerleşim yeri için yeni hamle: 64 dönüm araziye el koydular!

İsrail'in, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde yeni Yahudi yerleşim bölgesi inşa etmek amacıyla 64 dönüm araziye el koyduğu öğrenildi.

AA16 Nisan 2024 Salı 20:58 - Güncelleme:
İsrail'den Yahudi yerleşim yeri için yeni hamle: 64 dönüm araziye el koydular!
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El-Halil Belediyesi yaptığı açıklamada, İsrail işgal makamlarının, kentin kuzeyindeki el-Buveyra bölgesinde Filistin vatandaşlarına ait 64 dönüm araziye el koymak üzere askeri bir karar çıkardığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde savaşın büyük bir hızla devam ettiği bir süreçte kararın çıktığına dikkat çekilen açıklamada, arazinin yasa dışı Yahudi yerleşimciler için yeni yerler inşa edilmek amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

800 DÖNÜMLÜK ARAZİYE EL KONULACAĞI UYARISI

El-Halil Belediyesi, söz konusu askeri karar ile bölgedeki 8 bin kişiden oluşan Filistin nüfusunun da zorla göç ettirilmek üzere bir hazırlık yapıldığını belirterek, bölgedeki 800 dönümlük araziye el konulacağı uyarısında bulundu.

Kararın ardından Halil kentindeki resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları toplantıda, meselenin hukuki olarak yakından takip edilmesi ve bölgede durumları patlama noktasına getiren açık ihlallerin acilen durması için derhal müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

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