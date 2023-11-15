İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan katliamlarında 40'ıncı güne girilirken yeni bir gelişme ortaya çıktı. İsrail ordusu mensupları, 79 yaşındaki Filistinli Beşir Hacı'nın yardım etme bahanesiyle fotoğrafını çektikten sonra propaganda yaptı. Acımasız İsrail askerleri yardım ediyoruz propagandasından sonra Filistinli Hacı'yı katletti.

İsrail'in Gazze'deki masum sivil halka yönelik acımasızca katliamları 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Acımasız İsrail ordusu kamuoyunu aldatmak için 79 yaşındaki Filistinli Beşir Hacı'ya yardım ediyormuş gibi görüntü paylaştı.

İşgalciler daha sonra Filistinli Beşir Hacı'yı daha sonra katlederek gerçek yüzünü gösterdi.