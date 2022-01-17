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Dünya

İsrail'den yeni karantina süresi kararı!

İsrail, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina süresini 5 güne düşürme kararı aldı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 19:54 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 19:54
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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett'in konuyu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve uzmanlarla değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada Omicron varyantıyla şu an İsrail'de hastalığa yakalanma riskinin en yüksek seviyelere çıktığına dikkati çeken Bennett, "Bu nedenle, çok sayıda doğrulanmış vaka ve karantinada çok sayıda insan görüyoruz. Bu, ekonomi üzerinde ağır baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bennett, bu çerçevede sağlık uzmanlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu karantina süresini 7 günden 5 güne indirmeye karar verdiğini bildirdi.

Kararla birlikte, "bir yandan halk sağlığını korumaya devam ederken, diğer yandan zor olsa da ekonominin devamlılığını sağlayacaklarını" kaydeden Bennett, "böylece bu dalgayı güvenli bir şekilde atlatabileceklerini" ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 622 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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