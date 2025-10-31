İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0611
  • EURO
    48,7402
  • ALTIN
    5436.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'den yeni kirli provokasyon: 1973 yasa dışı konut ile ilhak planı
Dünya

İsrail'den yeni kirli provokasyon: 1973 yasa dışı konut ile ilhak planı

Soykırımcı İsrail, uluslararası hukuka ve BM kararlarına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da 1973 yasa dışı konutun inşasına daha onay vermeye hazırlanıyor.

AA31 Ekim 2025 Cuma 00:19 - Güncelleme:
İsrail'den yeni kirli provokasyon: 1973 yasa dışı konut ile ilhak planı
ABONE OL

Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, söz konusu komitenin bir sonraki toplantıda 1973 konut inşasını onaylayacağını duyurdu ancak toplantının zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Smotrich, İsrail makamlarının yıl başından bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 30 bin yerleşim biriminin inşasını onayladığını belirterek, bunu hükümeti için "eşi benzeri görülmemiş bir başarı" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Hamas, Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Gush Etzion'da 1300 yasa dışı konut inşasının onaylanmasından sadece 1 gün sonra 1973 konutun daha inşa edilmesi planının açıklanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu onaylarla Filistin topraklarını Yahudileştirme politikasının tehlikeli bir tırmanışa geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, hızlı bir şekilde gerçekleşen bu onayların, Smotrich'in yürüttüğü kampanya ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozma ve Kudüs'ü diğer şehirlerden ayırmayı amaçlayan yeni bir durumu dayatma kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

Bu yerleşimci planların, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık ihlali olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma, yerleşimlerin bu şekilde genişletilmesine karşı yasal ve siyasi sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Dün Gush Etzion yasa dışı yerleşimine bağlı Planlama ve İnşaat Özel Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'da bin 300 yasa dışı konut yapılmasına ilişkin ön inşaat planını onaylamıştı.

  • israil
  • batı şeria
  • yasa dışı
  • ilhak

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.