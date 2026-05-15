Dünya

İsrail'den yeni yasa dışı plan: Filistinlileri o ülkeye sürecekler

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'e yönelik düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Lübnan'ın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurmayı planladıklarını ve Gazze ile Batı Şeria'daki Filistinlileri 'gönüllü göç' adı altında topraklarından sürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 12:03 - Güncelleme:
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusunun 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesini kutlamak için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Ben-Gvir, işgal ettikleri Lübnan'ın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurmayı planladıklarını söyledi.

Aşırı sağcı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde de "gönüllü göç" adı altında bölgedeki Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik planlarının olduğunu dile getirdi.

Ben-Gvir, "Lübnan'da yerleşim için bir planımız var ve ayrıca (Filistinlilerin) Gazze ve Batı Şeria'dan göçünü teşvik etme planlarımız da var." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı isimlerinden Bakan Ben-Gvir, işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın tümüyle ilhak edilmesini ve Gazze Şeridi'nde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını savunuyor.

Ben-Gvir ayrıca sık sık Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında topraklarında sürülmesinden yana olduğunu dile getiriyor.

