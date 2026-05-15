İsrail'den yeni yasa dışı plan: Filistinlileri o ülkeye sürecekler

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusunun 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesini kutlamak için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Ben-Gvir, işgal ettikleri Lübnan'ın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurmayı planladıklarını söyledi.

Aşırı sağcı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde de "gönüllü göç" adı altında bölgedeki Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik planlarının olduğunu dile getirdi.

Ben-Gvir, "Lübnan'da yerleşim için bir planımız var ve ayrıca (Filistinlilerin) Gazze ve Batı Şeria'dan göçünü teşvik etme planlarımız da var." ifadelerini kullandı.

