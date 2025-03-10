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Dünya

İsrail'den yeni yol haritası dayatması! Hamas: Netanyahu İsrailli esirlerin hayatıyla oynuyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına ve kendi çıkarlarına uygun yeni yol haritası dayatma çabasıyla ateşkes anlaşmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 08:34 - Güncelleme:
İsrail'den yeni yol haritası dayatması! Hamas: Netanyahu İsrailli esirlerin hayatıyla oynuyor
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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun bir yol haritası empoze etmeye çalışarak tüm dünyanın şahit olduğu anlaşmayı aksatmaya çabaladığını ifade etti.

Netanyahu'nun İsrailli esirlerin hayatı pahasına; kişisel çıkarlarını gözeten yeni yol haritası dayatmaya çalıştığını belirten Rişk, bu konuda İsrailli esirlerin ailelerinin taleplerine de aldırış etmediğini aktardı.

Rişk, anlaşmanın maddelerini yerine getirmek ve ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamaktan başka bir yol olmadığını vurgulayarak, ertelemeye yönelik herhangi bir çabanın vakit kaybı olduğunu; esirlerin hayatıyla oynamak anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin elektrik tedarikini durdurma kararını şiddetle kınayan Rişk, bu kararın, ucuz ve kabul edilemez bir şantaj siyasetiyle Filistin halkı ve direnişi üzerinde baskı oluşturmak adına Filistinlileri gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakma adımından sonra geldiğini anımsattı.

Rişk, "Elektriğin kesilmesi, geçişlerin kapatılması, yardım ve yakıtların bölgeye girişinin durdurulması, Filistin halkının aç bırakılması toplu cezalandırma ve tam anlamıyla bir savaş suçu." ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:48 ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklandı.

03:45 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusunda bulunan bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek namaz kılanlara saldırdı ve caminin içini tahrip etti

03:08 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Filistin halkının kendi topraklarını yönetme hakkına sahip olduğunu, İsrail işgali sürdükçe Filistinlilerin silah bırakmayacağını ve kendilerine dışarıdan herhangi bir siyasi sistemin dayatılamayacağını belirtti

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