İsrail'den yurt dışındaki Filistinlilerle ilgili iddia

İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre, Gazze Şeridi'nden ayrılan Filistinlilere Mısır ile oluşturulacak mekanizmanın ardından bölgeye dönüş izni verilebilecek.

Sınır kapılarının ve çalışma kapsamının da belirleneceği bu mekanizmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın planı doğrultusunda sağlanan ateşkes anlaşmasının insani ekinde yer aldığına vurgu yapıldı.

Ateşkes anlaşmasına göre Tel Aviv yönetimi, Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yapmalarına izin verecek; geçişler Avrupa Birliği misyonu denetiminde gerçekleşecek. Gazze'den Mısır'a geçişlere dair herhangi bir kısıtlama da olmayacak.



Anlaşmaya göre günlük 600 yardım tırı, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütler tarafından Gazze'ye ulaştırılacak, Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımlar da gıda, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşacak.



İnsani yardım taşıyan tırlar Selahaddin ve Reşid caddelerini kullanarak Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş, buradaki binaları ateşe vererek yıkmıştı.



O tarihten bu yana Filistinlilerin Gazze'den çıkışlarını engelleyen İsrail, özellikle hastalar için ciddi bir insani krize yol açmıştı.

İsrail ordusu, 2 yıldır insani yardımların girişine dahi izin vermediği, sıkı ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'ne, Mayıs 2024'ten beri yurt dışındaki Filistinlilerin girişine müsaade etmiyordu.

