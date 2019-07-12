İsrail'e 500 milyon dolarlık şok! Hindistan iptal etti

Hindistan'ın, İsrail'den alacağı 500 milyon dolarlık güdümlü tanksavar füzelerinin başarısız atışlarından dolayı alımdan vazgeçtiği iddia edildi.

Hindistan gazetelerinin, gelişmeleri yakından takip ettiği bildirilen askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, “Hint ordusunun Racastan eyaletindeki Pokhran üssünde yapılan testlerde Spike ATGM'nin sensörleri hedefi belirleyemedi.” denildi.

Füzelerin yaz denemeleri sırasında birçok alanda başarısız olduğunu belirten askeri kaynak, “Sensörler Pokhran'da yapılan denemeler sırasında hedefi tespit edemedi.” diye konuştu.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.