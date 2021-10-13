İsrail'e açık çağrı: Savaşa bile girebiliriz!

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 22:51 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:25

Nehhale, İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklunun, kendilerine yönelik uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak süresiz açlık grevine başlaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

"İslami Cihad, evlatlarını Siyonist hapishanelerinde düşmanın eline terk etmeyecek. Savaşa girmemiz bile gerekse, elimizdeki tüm imkanlarla onları destekleyeceğiz ve yanlarında duracağız." ifadesini kullanan Nehhale, hiçbir anlaşmanın kendilerini savaş seçeneğinden alıkoyamayacağını vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından İsrail'in kendilerine uyguladığı cezai işlemleri protesto etmek için İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklunun süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.