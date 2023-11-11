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Dünya

İsrail'e ait kargo gemisinin Avustralya limanına demirlemesi engellendi

Avustralya'nın Sidney kentinde bir araya gelen yüzlerce Filistin yanlısı, 'İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen' kargo gemisinin limana demirlemesine engel oldu.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
İsrail'e ait kargo gemisinin Avustralya limanına demirlemesi engellendi
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ABC News'in haberine göre, Sidney'de İsrail lojistik şirketi ZIM'e ait geminin Botany Limanı'na yanaşacağını öğrenen yüzlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla göstericiler, gemiyi limanda görmek istemediklerini belirtir sloganlar attı.

Kargo gemisi, protesto gösterisi nedeniyle planlanan saatte limana yanaşamazken Sidney Filistin Özgürlük Hareketi ve çok sayıdaki oluşumun organize ettiği bu protestonun, gemiye karşı kampanyaların ilk adımı olduğu ifade edildi.

Filistin destekçisi göstericilerden Paddy Gibson, ülke ve dünya kamuoyuna "(İsrailliler) Dünyanın her limanındalar, bu da onlarla dünyanın her limanında savaşabileceğimiz ve onlara diz çöktürebileceğimiz anlamına geliyor. Onlara acıdıkları yerden ekonomik olarak vurmaya başlayın." çağrısında bulundu.

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